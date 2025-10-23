アメリカのトランプ大統領が進めるホワイトハウスに大規模な宴会場を建設する計画に伴い、建物の解体工事が行われています。トランプ大統領はホワイトハウスにおよそ1000人を収容できる大規模な宴会場の建設を指示していて、現在、建物の解体工事が進められています。トランプ大統領「世界で一番素晴らしい宴会場になると思う。総工費はおよそ3億ドルだ」トランプ氏は22日、建設費用が当初の発表よりも1億ドル多い3億ドル＝およそ4