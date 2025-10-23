モデル・俳優の河北麻友子さん（33）が23日、第2子を出産したことを自身のSNSで発表しました。河北さんは、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットと共に「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告し、「新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました。愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していき