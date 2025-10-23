23日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時900円以上値下がりしました。午前の終値は22日に比べて643円5銭安い4万8664円74銭でした。貿易をめぐるアメリカと中国の対立への懸念や一部のハイテク企業の決算が振るわなかったことなどから、前の日のアメリカ・ニューヨーク株式市場ではダウ平均やナスダックなど主要な株価指数が下落しました。この流れを受け、23日朝の東京市場でも半導体関連を中心に幅広い銘柄が売られています。ま