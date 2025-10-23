元衆院議員の杉村太蔵氏が２３日、フジテレビ「サン！シャイン」に出演し、高市早苗首相について言及した。番組では、来日が決まったトランプ大統領について、高市首相がどのような関係を構築するか話し合った。杉村氏は「トランプさんてどういう指導者が好きかといったら、やっぱり国民の支持を得ている人。選挙に勝った人というのをすごく重視していませんか。メローニさんもそうですよね」とイタリアのメローニ首相を引き