バレーボール男子日本代表の高橋藍が２３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」などとつづり、交際報道について謝罪した。高橋の投稿全文は以下の通り。◇◇この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます。明日より開幕するＳＶ．ＬＥＡＧＵＥ２０２５−２６シー