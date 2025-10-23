¡ÚNASCAR¡ÛÂè34Àï¡§YellaWood 500¡¿¥¿¥é¥Ç¥¬ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î20Æü¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÂ³¼Ö¤Ë¡Ö¼ê¤Ç¹ç¿Þ¡×ÏÃÂê¤Î¾ìÌÌÊÆ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè34Àï¤¬³«ºÅ¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëºÙ¤«¤¤Æ°¤­¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÃæÈ×¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤â¤¢¤È15¼þ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢²òÀâ¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤¬¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£