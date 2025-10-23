長崎市は23日、長崎原爆資料館の展示内容更新に関し、旧日本軍による南京事件の記述を維持する素案を示した。表現は「多数の民間人を殺害」などとする。現在は年表に「大虐殺」の表記があり、一部団体が修正を求めていた。