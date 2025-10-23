◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月２３日、栗東トレセン宝塚記念の勝ち馬メイショウタバル（牡４歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、後半の時間帯にＣＷコースを単走で追い切った。テンの入りはゆっくりだったが、２コーナーを回るとハミを取って加速、気分良さそうに飛ばして６ハロン７８秒３―１１秒４を計測した。５ハロンの６３秒４はこの日の最