2025年10月19日ごろから、がん治療・がん研究への寄付がSNS上で広がっている。この動きの発端となったのは、がんで亡くなったXユーザーが最後のメッセージとして残した「グエー死んだンゴ」という投稿だった。国立がん研究センター広報企画室の担当者は10月22日、「SNSを通じて多くの方々が寄付という形でご支援の輪を広げてくださったことに、心より感謝しております」とJ-CASTニュースの取材に答えた。国立がん研究センターへの