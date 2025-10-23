今日23日は富士山と岩木山、月山で初冠雪を観測。いずれも平年より遅い観測でした。そのほかでも今年の初冠雪は平年より遅い所がほとんど。9月以降に寒気が入りづらく、気温が高かったため、山でも季節の歩みは遅くなっています。富士山・岩木山・月山で初冠雪平年より遅く今日23日は、甲府地方気象台で富士山、青森地方気象台で岩木山、山形地方気象台で月山の初冠雪がそれぞれ観測されました。富士山は平年より21日遅く、過去4