高市早苗氏が新総理に就任。今後、さまざまな政策の実行を図っていく。その際に重要なのが、霞が関との関係性である。新内閣が官僚に丸めこまれず、上手く使いこなすことが出来るかどうかは、少数与党だけになおさら、政権の浮沈に関わる重大事項となる。高市新総理が過去の大臣就任時、官僚に対して時に厳しい態度で臨んでいたことは、知る人ぞ知る話。高市氏は第二次安倍政権下で総務大臣を3年余り務め、歴代最長の在任期間を