歴史を冒涜しない朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の放送開始から1か月近くが過ぎた。実力派を揃えた出演陣の演技、悲しみを笑いで包み込む脚本などが評判高い。なにより、好感を抱けるのはあざとさが感じられないからではないか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】正統派美女？エキゾチック？意外な素顔を見せる「高石あかり」の“カメレオン”ショット最近のモデル付き歴史ドラマ