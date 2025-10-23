【新興国通貨】ドル人民元は７．１２台前半推移＝中国人民元 米国による対中ソフトウェア輸出の制限への警戒が広がる一方、トランプ大統領による中国との交渉に向けた前向き発言が並ぶ米中関係。ドル人民元は昨日の海外市場で７．１２台後半を付けるなど、やや元安の推移も、高値からは少し調整が入り、今日は７．１２台前半での推移が続いている。 人民元円はドル円が１５２円台半ばに迫るなど、円安が優勢と名ていること