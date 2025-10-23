２１日、回転中の橋桁。（ドローンから、臨沂＝新華社配信／王観生）【新華社臨沂10月23日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十四局集団が施工を請け負う、山東省青島市の董家口港と済寧市梁山県を結ぶ董梁高速道路で21日、瓦日鉄道（山西省呂梁市瓦塘鎮−山東省日照港）をまたぐ立体交差橋が、回転架設工法による施工を無事完了した。同橋は山東省臨沂市に位置し、重さは2万5千トンに及ぶ。２１日、回転が完了した