国内発電大手JERA（ジェラ）は23日、米企業が米ルイジアナ州で保有するシェールガス開発と生産の権益を約15億ドル（約2300億円）で取得すると発表した。液化天然ガス（LNG）換算で年間350万トンの生産能力があるという。JERAは「LNGバリューチェーンの強化に寄与し、米国におけるパートナーシップの強化にも資する」と説明した。日米は関税交渉で、LNGの輸入増加で合意している。JERAは子会社を通じ、米2社からルイジアナ州