元テレビ朝日社員の玉川徹氏が23日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。米トランプ大統領について語った。トランプ大統領は27〜29日の日程で来日予定。高市早苗新首相との首脳会談が予定されている。玉川氏は「トランプ大統領という存在にいろいろ思うことはあるんです。そういう方はいっぱいいると思いますよ、世界中にね」とし、アメリカ各地で起きている反トランプの抗議運動「No Kings」について