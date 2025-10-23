モデルで女優の河北麻友子（33）が23日、インスタグラムを更新。第2子の出産を発表した。河北は赤ちゃんを抱っこした写真とともに「Welcome to the world, my heart」と書き込み、複数の写真の中に、直筆署名入りの書面も掲載。「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です。新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」と報告した。そして「愛情豊かに、家族で支え