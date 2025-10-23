22日、大仙市の中心部の市道で85歳の女性が軽乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは大仙市大曲日の出町の市道です。大仙警察署の調べによりますと、22日午後6時ごろ、JR大曲駅方向から飯田方向に直進していた軽乗用車が、信号機のある交差点付近で歩行者をはねました。はねられたのは近くに住む高橋隆子さん85歳で、頭や首を強く打ち意識不明の状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。軽乗用車を運転してい