新潟県警は、22日午後9時過ぎ、新潟市中央区の海上保安官の男（45）を建造物侵入、窃盗の疑いで逮捕しました。警察の調べによりますと男は、ことし9月13日午後6時ころ、新潟市中央区の行政機関に侵入して、時価約10万円相当のファイバースコープを盗んだ疑いが持たれています。行政機関からの相談を受け、警察で、防犯カメラを確認するなどを捜査していました。男は、「盗んだことは間違いありません」と容疑を認めて