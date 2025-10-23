岐阜市でクレーン車が作業中に横転し、住宅の敷地内に倒れ込みました。 【現場の画像】クレーン車のアームが住宅敷地内に突っ込む 作業中にバランス崩して横転 周辺は通行止めに 事故があったのは、岐阜市城田寺（きだいじ）で、きょう午前8時ごろ、「作業中のクレーン車が倒れた」と工事関係者から警察に通報がありました。 警察によりますと、道路で作業をしていたクレーン車がバランスを崩し