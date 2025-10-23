UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第3節2日目が22日に各地で行われた。上位陣では、バイエルンがクラブ・ブルージュに4-0で快勝し、開幕3連勝を達成。レアル・マドリーはMFジュード・ベリンガムの決勝弾でユベントスを1-0で下し、同じく3連勝を飾った。チェルシーは、DF板倉滉がフル出場したアヤックスを5-1で撃破。リバプールはフランクフルトに5-1で大勝した。フランクフルトのMF堂安律はスタメン起用され