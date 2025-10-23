カラダノートがストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４９８円に買われた。２２日の取引終了後、中期経営計画を発表した。２８年７月期の経営目標について、売上高目標を３０億円以上（２５年７月期１２億７０００万円）、営業利益目標は１５億円以上（同３４００万円の営業赤字）に設定した。東証プライム基準の適合も目指す。収益拡大路線を示したことを評価した買いが入ったようだ。宅配水事業やヘアケア衛生用品