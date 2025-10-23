神戸物産が反落している。同社は２２日の取引終了後、２５年９月度の単独業績を開示。売上高は前年同月比６．９％増の４５７億２０００万円、経常利益は同３．８倍の２７億２５００万円となった。大幅な経常増益となったものの、２３日午前の外国為替市場でドル円相場は１ドル＝１５２円４０銭台と前日夕方時点に比べてドル高・円安方向に振れており、円高メリット銘柄とされる神戸物産の株価に対しては重荷となったようだ。前年