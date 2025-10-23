・カラダノートがＳ高、中期計画発表し２８年７月期営業利益１５億円以上の目標掲げる ・Ａｒｅｎｔが上値指向鮮明、建築関連の大型案件受注で今・来期売上高押し上げへ ・エブレン急騰、コンピューティング分野の高技術力が防衛関連分野で開花へ ・アドソル日進が続騰し４年８か月ぶり高値圏、２６年３月期業績予想を上方修正 ・フロンテオは４日続伸、ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマとのプロジェクトを開始 ・