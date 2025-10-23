ジェフユナイテッド千葉は20日、「JUNON(ジュノン) 2025年12月号」に特集記事が掲載されることを発表した。クラブ公式サイトによると、MF高橋壱晟、DF久保庭良太、DF鈴木大輔、FW石川大地、DF河野貴志の5選手が「JUNON」編集部によるスタイリングで撮り下ろし撮影に参加。「普段のユニフォーム姿とは少し違う、選手たちの新たな魅力が詰まった一冊となっております」と紹介した。発売日は22日。今回の掲載を記念し、「JUNON