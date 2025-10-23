【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46の村井優が、『週刊少年チャンピオン』47号（10月23日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。 ■「マイペースな感じの私を感じていただけると思います！」 10月29日にリリースされる13thシングル「Unhappy birthday構文」でセンターを務める村井優が、『週チャン』初登場。両面BIGポスターが付録され、限定QUOカードプレゼント企画も実施され