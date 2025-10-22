「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」が、デンマーク・コペンハーゲン発のファッションブランド「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」との2度目のコラボレーションアイテムを10月30日に発売する。ゴールドウイン公式オンラインストア、THE NORTH FACE＋ 札幌ファクトリー、キャナルシティ博多、THE NORTH FACE3（march）、THE NORTH FACE UNLIMITED 心斎橋 PARCO、THE NORTH FACE 丸の内DSMG、伊勢丹新宿店本館 3 階