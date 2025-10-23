彼を好きだからこそ頑張っているのに、なぜか報われない。実はその“頑張り”、彼の心には響いていないどころか、逆に「重い」と感じさせているかもしれません。そこで今回は、好かれようとするほど空回りしてしまう女性の共通点を解説します。「私を見て！」が前に出すぎている会話中にリアクションを大きくしたり、「どう思う？」と答えを急いだり。男性に好かれたいあまり、無意識に“承認を求めるモード”になっていませんか？