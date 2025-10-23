卓球の「WTTスターコンテンダー・ロンドン」は22日、女子ダブルスの予選ラウンドが行われ、伊藤美誠（スターツ）／早田ひな（日本生命）ペアがカミーユ・ルッツ／オドレイ・ザリーフ（フランス）組と対戦。ゲームカウント3－0で勝利し、本戦出場を決めた。約3カ月ぶりのダブルス出場となった“みまひな”ペア。1回戦で実現する日本人対決にも注目が集まる。 ■中国主要選手が不在の今