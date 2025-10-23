23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数709、値下がり銘柄数594と、値上がりが優勢だった。 個別では日本調理機、エブレンがストップ高。名村造船所、アールシーコアは一時ストップ高と値を飛ばした。塩水港精糖、林兼産業、ゲンダイエージェンシー、北海道コカ・コーラボトリング、クリヤマホールディングスなど43銘柄は年初来高値を更新。堀田丸正、ＣＥホー