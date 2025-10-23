腰痛やむくみ、冷えなど、なんとなく続く体の不調。実はその原因、股関節の硬さにあるかもしれません。股関節は上半身と下半身をつなぐ“体のハブ”。ここがこわばると、血流や代謝が滞って巡りが悪くなり、全身のだるさや冷えにつながるのです。そんな悩みをやさしく解消するのが、ヨガの簡単ポーズ【トカゲのポーズ（ウッタンプリスターサナ）】。続けるほどに、軽やかで疲れにくい体へ導きます。トカゲのポーズ（ウッタンプリス