なかなか女性には男性の気持ちがわからないものですが、男性に直接聞けなくても、普段の仕草や言動からあなたが本命かどうかを見極めることはできます。そこで今回は、男性が本気で好きな女性にする「小さな気遣い」をチェックしてみましょう。｜会話時のリアクションが大きいどんなに隠そうとしても、男性は好きな女性の前では感情が豊かになってしまうもの。会話でのリアクションが明らかに大きいのは、わかりやすく女性の気を引