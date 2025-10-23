23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 81731 -17.2 40740 ２. 純金信託 18847 -31.4 19435 ３. 日経Ｄインバ 14129 -33.76411 ４. 野村日経平均9974 -19.1 50500