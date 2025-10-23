大友啓史監督、妻夫木聡主演の映画『宝島』（公開中）が、米ハワイ・ホノルルで開催された「第45回ハワイ国際映画祭」で現地時間18日、インターナショナルプレミア上映が行われた。今回、沖縄からの移民がハワイへ渡ってから125周年を迎えることを記念し、沖縄とハワイの間に築かれてきた永続的な絆を称える特別企画として新設された〈Spotlight on Okinawa〉の作品として招待された。【動画】『宝島』公開記念！たぎる！本音ト