タレントの山口もえ（48）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。次女（8）と作った手作りクッキーを公開した。【写真】「娘さん上手です〜」次女がほぼ一人で作った手作りクッキー「8歳の娘から学校の宿題の日記に書くことがないと言われ日記のためにクッキーを焼くことになりました。笑」と書き出し、ハロウィンのおばけや生き物の形をしたこんがりと焼けたクッキーをアップ。「本末転倒な気もする…んだけれども…