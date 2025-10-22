好きな男性ができると、さまざまな方法で好意を匂わせる女性は少なくないでしょう。でも、やり方によっては男性をドン引きさせてしまうことも。そこで今回は、男性が嫌がる「女性の大好きアピール」を紹介します。返信の有無にも関わらず、一方的にLINEを送り続ける好きな男性とLINEを交換できたら、どうにかしてやり取りをしていきたいもの。かと言って、男性の返信の有無に関わらず、一方的にメッセージを送り続けてしまうと、男