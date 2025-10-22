「連絡くれるし、優しいし、脈アリかも」--そう思っていたのに、いつの間にか彼の都合に振り回されてる。実はそれ、“好かれてる”のではなく“便利に使われてる”だけかもしれません。そこで今回は、そういう女性がやりがちな、男性にとって“都合のいい女”に見えてしまう行動を紹介します。男性の予定に合わせすぎる「会いたい」と言われたら即OK、「忙しい」と言われたら我慢。そんな風に男性のペースに合わせすぎると、あなた