精力剤の通販サイトなどを営む会社とその社長が、法人税およそ4200万円を脱税した疑いで東京国税局から刑事告発されました。東京国税局から法人税法違反の疑いで刑事告発されたのは、精力剤の通販サイトなどを営む東京・港区の「INVEST」と、御厨譲次社長（38）です。関係者によりますと、御厨社長は2023年までの3年間で、通販サイトでの売上およそ1億6800万円の所得を隠し、法人税およそ4200万円を脱税した疑いがもたれています。