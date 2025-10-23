ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が、22日放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時59分）に出演。視聴者を感動させた。吉田と霜降り明星の粗品（32）が、視聴者の悩みの相談に電話で対応する。この日はPTAのママ友との付き合いで悩む35歳女性からの相談。ほかのメンバーが仕事をせず、陰でそれぞれの悪口を言い合っているという。吉田も夫人がPTAの役員を務めていたといい「嫁さんがまったく同じ流れで。ずっと文句言う