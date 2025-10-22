交際中の男性と「長続きさせたい」「できれば結婚したい」と思っている女性が少なくないでしょう。でも、そのためには彼が手離せない存在になることが大切。そこで今回は、男性が「手離せない女性」の特徴を紹介します。｜自分を一番理解してくれる男性を肩書きや外見の好みで選んでいませんか？これはあくまでも表面的な要素なので、中身を一番理解してくれる女性を男性は必要としています。男性の良い面ばかりではなく、ダメな