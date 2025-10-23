タイトーの名作3Dアクションシューティングゲーム『ナイトストライカー』（1989年／アーケード）の流れをくむ、完全新作『ナイトストライカーGEAR』（Nintendo Switch／PC（Steam））が10月23日に発売。本作は今年の8月7日に発売された『オペレーション・ナイトストライカーズ』（Nintendo Switch／PC（Steam））のNintendo Switch特装版の特典として配信されたタイトルであり、この度ついに単体販売が開始された（特典版と単体