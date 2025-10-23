BALLISTIK BOYZが、自身初のアジアツアー＜BALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2025 “IMPACT” 〜ASIA〜＞を開催した。その中国・上海公演が、10月17日、18日の2日間にわたってメルセデス・ベンツアリーナ The Mixing Room音楽倶楽部にて行われた。◆BALLISTIK BOYZ 画像2025年3月にベストアルバム『Chapter1』をリリースし、グループの第一章完結を宣言したBALLISTIK BOYZ。6月からは第二章がスタートし、初のアリーナ公演＜BALLISTIK BOY