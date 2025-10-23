トニー・レオンが主演を務める、実話に基づくアクションスリラー映画『Fox Hunt フォックス・ハント』より、日本版ポスタービジュアル＆特報が解禁された。【動画】トニー・レオンが国際指名手配犯に 『Fox Hunt フォックス・ハント』特報本作は、“狐狩り隊”と呼ばれる経済犯罪捜査のエリートチームが、国を跨（また）いだ巨額の金融詐欺事件の真犯人を追い詰める、衝撃の実話を基にしたアクションスリラー。いくつもの顔を