女優の綾瀬はるか、俳優の松下洸平が２３日、大阪・梅田の複合商業施設「ＬＩＮＫＳＵＭＥＤＡ」で２４日にオープンする「ＵＮＩＱＬＯＵＭＥＤＡ」のオープン記念イベントに出席した。日本では銀座店、東京店、新宿本店に次ぐ４店舗目で、世界では１６店舗目となるグローバル旗艦店としてオープン。売場面積約１３００坪を誇る西日本最大の旗艦店となり「特別欧州コレクション」を着こなして登場した綾瀬は「西日本最大の