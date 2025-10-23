アップルの株価が米国時間10月20日、最高値となる264.38ドル（約4万円※）に到達しました。 ※1ドル＝約151.7円で換算（2025年10月22日現在） ↑株価は絶好調。 アップルの株価は、2024年12月26日に260.10ドルに到達していました。アップルは生成AI（人工知能）の分野でGoogleやOpenAIなどに出遅れているにもかかわらず、株価が上がったことに驚いた人もいるかもしれません。 その原因ははっきりと分かりませんが、背