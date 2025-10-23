タレントの福留光帆（22歳）が、10月22日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。22歳の誕生日の0時きっかりにお祝いのメッセージをくれた売れっ子芸人に「愛してる」と喜びを伝えた。この日、22歳の誕生日を迎えた福留光帆が、22歳になった0時の瞬間に誕生祝いのメッセージを送ってくれたのが安田大サーカス・クロちゃんだったと話す。福留は「ありがとう、優しい、クロちゃん。愛してる。22歳もクロちゃんを愛