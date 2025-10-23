サッカーＪ１東京Ｖが２３日、清水戦（２５日・アイスタ）に向けて非公開で全体練習を行った。ここ２試合は、いずれも降格圏にいた湘南、新潟に１―０で勝利し、清水戦に勝利すれば自力でＪ１残留を決めることが出来る。今節対戦する清水には国立で開催された開幕戦で０―１で敗れており、敵地で雪辱を懸けた戦いにもなる。またその後の３試合も、０―０で引き分けだった福岡、０―４で大敗した鹿島、０―１で敗れたＧ大阪