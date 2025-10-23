俳優イ･ジョンジェを名乗る｢ロマンス詐欺｣にだまされ､5億ウォン（約5300万円）をだまし取られた被害者が出た｡イ･ジョンジェの所属事務所は､強力に対応する方針を示した｡イ･ジョンジェの所属事務所アーティストカンパニーは22日､公式SNSアカウントを通じて｢最近､当社所属俳優を名乗り金品を要求し､金銭的利益を得ようとする犯罪が発生し､メディアを通じて報道された｣と伝えた｡続けて｢当社はもちろん､所属アーティスト個人もいかなる