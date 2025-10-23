北朝鮮が「新しい武器体系」と表現した極超音速ミサイルを22日に試験発射したと明らかにした。朝鮮中央通信はミサイル総局の主導で重要武器体系試験が行われたとし、「平壌市（ピョンヤンシ）力浦（リョクボ）区域から北東方向に発射された2発の極超音速飛行体は咸鏡北道漁郎郡（ハムギョンブクド・オラングン）の櫃床峯（ケサンボン）付近の目標点を強打した」と23日、報道した。試験発射には朴正天（パク・ジョンチョン）党中央