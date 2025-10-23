ボーイズグループBTS（防弾少年団）のJUNG KOOK（ジョングク）の自宅に無断で侵入しようとした中国人女性が、起訴猶予処分を受けた。検察は、犯行が未遂に終わったことや、被疑者が出国して再犯の可能性が高くない点を考慮したと明らかにした。ソウル西部地検は、住居侵入未遂の容疑で捜査を受けていた30代の中国人女性Aに対し、先月10日に起訴猶予処分を下したと22日に発表した。起訴猶予とは、容疑は認められるものの、犯行の経